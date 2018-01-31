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"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

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  • Вы ничего не видели? Полиция ищет свидетелей аварии с участием автобуса и BMW

Вы ничего не видели? Полиция ищет свидетелей аварии с участием автобуса и BMW

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ФОТО: Politsei

Полиция ищет свидетелей аварии, которая произошла вчера на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пирита.  

Авария произошла в 16.55. Столкнулись автобус Scania зеленого цвета и автомобиль BMW 530D. Оба транспортных средства ехали из Ласнамяэ по Нарвскому шоссе в сторону центра. Городской автобус ехал по полосе движения общественного транспорта, а легковой автомобиль по средней полосе движения.

Для выяснения точных обстоятельств случившегося полиция просит свидетелей аварии связаться с полицией по электронной почте, написав на адрес pohja.lmt@politsei.ee. 

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