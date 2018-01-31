Вы ничего не видели? Полиция ищет свидетелей аварии с участием автобуса и BMW
31 января 2018 г., 18:39
Полиция ищет свидетелей аварии, которая произошла вчера на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пирита.
Авария произошла в 16.55. Столкнулись автобус Scania зеленого цвета и автомобиль BMW 530D. Оба транспортных средства ехали из Ласнамяэ по Нарвскому шоссе в сторону центра. Городской автобус ехал по полосе движения общественного транспорта, а легковой автомобиль по средней полосе движения.
Для выяснения точных обстоятельств случившегося полиция просит свидетелей аварии связаться с полицией по электронной почте, написав на адрес pohja.lmt@politsei.ee.