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Эстония может лишить гражданства 28 человек

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Паспорт Эстонии.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Правительство в четверг на своем заседании обсудит вопрос об освобождении от эстонского гражданства 28 человек. 

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что по предложению Министерства внутренних дел от эстонского гражданства могут быть освобождены 28 человек. Из них 24 постоянно проживают за рубежом и четверо — в Эстонии.

По имеющимся у МВД данным, 24 человека хотят принять гражданство страны проживания. Из них 11 живут в России, шестеро в Финляндии, двое в Австрии, двое в Норвегии и по одному в Швеции, Канаде и Голландии.

Четверо отказывающихся от эстонского гражданства постоянно живут в Эстонии. Трое из них получают российское гражданство и один — гражданство Германии.

В повестке дня также предложение МВД предоставить эстонское гражданство человеку, наказанному в уголовном и административном порядке, но чьи наказания к нынешнему моменту уже погашены.

МВД также предлагает не предоставлять эстонское гражданство человеку, которого в период с 2002 по 2017 годы наказали за совершение в общей сложности 27 нарушений закона. Его наказания не погашены. 

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