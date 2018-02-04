Департамент сделал важное предупреждение для водителей

Центр управления дорожным движением в воскресенье во второй половине дня сообщил, что на дорогах в Эстонии сохраняется опасность гололедицы.
Пресс-служба центра сообщила BNS, что во второй половине дня основные шоссе и крупнейшие магистрали были влажными после обработки реагентами или сухими, либо с расчищенной от снега колеей. В тоже время, между колеями на дорогах была смесь мокрого снега и реагентов. Осадков в течение дня не было.
По прогнозам, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник погода в
Эстонии существенно не изменится. Сохранится переменная облачность, морозная погода, местами кратковременный снегопад. На дорогах возможна гололедица.
Департамент шоссейных дорог напомнил, что зимой одним из важнейших факторов риска для участников движения является скорость. Каждый водитель должен выбирать ее в соответствии с дорожными и погодными условиями, а также собственным опытом и самочувствием.