Департамент сделал важное предупреждение для водителей

Пресс-служба центра сообщила BNS, что во второй половине дня основные шоссе и крупнейшие магистрали были влажными после обработки реагентами или сухими, либо с расчищенной от снега колеей. В тоже время, между колеями на дорогах была смесь мокрого снега и реагентов. Осадков в течение дня не было.