Президент Польши утвердит «Закон о Холокосте» вопреки протестам Израиля и США

Дуда объяснил свое решение необходимостью "защитить доброе имя Польши и поляков". Он заявил, что нация имеет право на "историческую правду" и на суждения в соответствии с фактами.

"Это была самая темная страница нашей истории. Правда, что на нашей территории немецкие нацисты построили концентрационные лагеря, где погибли миллионы евреев", - сказал Дуда, напомнив, что в войну погибли почти шесть миллионов поляков, включая три миллиона польских граждан еврейского происхождения.

По словам президента Польши, которые приводит РБК, "они были убиты главным образом немецкими оккупантами, некоторые из них погибли от рук российских коммунистов". В то же время он отметил, что в лагерях погибли и миллионы россиян, и представители других национальностей.

Дуда: поляки не участвовали в Холокосте системно, только иногда выдавали евреев нацистам

Дуда подчеркнул, что "Закон о Холокосте" не будет препятствовать художественному самовыражению и научной деятельности: соответствующие поправки были введены в последней редакции. Комментируя мнение о том, что новый польский закон позволит преследовать тех, кто делится своими воспоминаниями о Холокосте и изучает этот вопрос, президент выразил убежденность, что "такая ситуация возникнуть не может".

По его словам, в законе ясно говорится, что наказание должен понести тот, кто публично и против фактов распространяет обвинения в участии поляков в Холокосте. "Я не хочу, чтобы кто-то опасался уголовной ответственности за свои воспоминания. Но я не хочу также, чтобы и польский народ обвиняли в участии в Холокосте", - отметил глава Польши. "Правда такова, что поляки системно не принимали участие в Холокосте", - констатировал Дуда, признав, что были случаи, когда поляки из "подлости и страха" выдавали евреев нацистам.

Закон позволит отправлять за решетку за публичное обвинение поляков в причастности к Холокосту

Напомним, согласно поправкам в Закон об Институте национальной памяти, публичное обвинение Польши и польской нации в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности карается уголовной ответственностью вплоть до тюремного заключения сроком на три года.

Закон также запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытается "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Кроме того, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни - массового уничтожения гражданского населения Польши Украинской повстанческой армией в 1943-1944 годах.