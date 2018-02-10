Видео: владельцы милых животных зарабатывают приличные деньги на их фото
10 февраля 2018 г., 15:47
В современном мире фотографии и видео животных стали не только объектом всеобщего умиления, но и солидным источником дохода.
Странички любимой кошки или собаки в социальных сетях могут обзавестись тысячами фанатов по всему миру, и в один прекрасный момент хозяин может обнаружить, что ходить на работу больше нет смысла, сообщает телеканал TV3.
Смотрите, какие животные из Эстонии добились успеха в социальных сетях и что об этом думают их хозяева.