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  • Видео: владельцы милых животных зарабатывают приличные деньги на их фото

Видео: владельцы милых животных зарабатывают приличные деньги на их фото

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ФОТО: Dan Rowlands/Mercury Press/Caters News Agency/Scanpix

В современном мире фотографии и видео животных стали не только объектом всеобщего умиления, но и солидным источником дохода. 

Странички любимой кошки или собаки в социальных сетях могут обзавестись тысячами фанатов по всему миру, и в один прекрасный момент хозяин может обнаружить, что ходить на работу больше нет смысла, сообщает телеканал TV3.

Смотрите, какие животные из Эстонии добились успеха в социальных сетях и что об этом думают их хозяева. 

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