Фото: банда несовершеннолетних, избившая в Таллинне туриста, вновь предстала перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Сийму Турта обвинение в избиении, которое произошло в прошлом году 21 апреля в баре Taco в Старом городе, а также в обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве, пишет Postimees.

Марио Киннеса обвиняют в сокрытии совершенного Турта преступления (оборот наркотических и прихотропных веществ), а также в совершенном 8 сентября прошлого года ограблении, когда он с применением насилия забрал у пострадавшего мобильный телефон и наличные деньги.

Третим предстал перед судом Гено Ейласте, которого обвиняют в избиении в баре Taco. Дела в отношении Эйласте и Турта рассматриваются в рамках договорного производства.

Шесть лет назад двое из них – Сийм и Марио – были приговорены к пяти годам тюрьмы, поскольку они ограбили и избили в Таллинне гражданина Норвегии.

Согласно обвинению, тогда еще несовершеннолетние Сийм, Марио и их третий друг ночью 26 июня 2011 года встретили в Таллинне на улице Вайму пожилого гражданина Норвегии, у которого в руках был фотоаппарат со штативом, и решили его ограбить.

Марио ударил мужчину ногой по лицу, после чего жертва упала. Марил забрал фотоаппарат и убежал вместе с другими.

После этого Сийм вместе с другим другом решили вернуться к потерпевшему, чтобы забрать у него отсавшиеся ценные вещи. Поскольку Марил ударил пострадавшего и боялся быть из-за этого пойманным полицией, он остался вместе с фотоаппаратом ждать на парковке.

Увидев лежавшего в крови на улице Вайму пострадавшего, молодые люди вновь применили к нему силу и забрали у него кошелек вместе с банковскими картами и наличными деньгами, а также мобильный телефон и очки.