вторник, 13 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Фото: банда несовершеннолетних, избившая в Таллинне туриста, вновь предстала перед судом

Фото: банда несовершеннолетних, избившая в Таллинне туриста, вновь предстала перед судом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Двое из трех молодых людей, которые шесть лет назад в Таллинне будучи несовершеннолетними избили и ограбили туриста из Норвегии, вновь сегодня предстали перед судом.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Сийму Турта обвинение в избиении, которое произошло в прошлом году 21 апреля в баре Taco в Старом городе, а также в обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве, пишет Postimees.

Марио Киннеса обвиняют в сокрытии совершенного Турта преступления (оборот наркотических и прихотропных веществ), а также в совершенном 8 сентября прошлого года ограблении, когда он с применением насилия забрал у пострадавшего мобильный телефон и наличные деньги.

Третим предстал перед судом Гено Ейласте, которого обвиняют в избиении в баре Taco. Дела в отношении Эйласте и Турта рассматриваются в рамках договорного производства.

Шесть лет назад двое из них – Сийм и Марио – были приговорены к пяти годам тюрьмы, поскольку они ограбили и избили в Таллинне гражданина Норвегии.

Согласно обвинению, тогда еще несовершеннолетние Сийм, Марио и их третий друг ночью 26 июня 2011 года встретили в Таллинне на улице Вайму пожилого гражданина Норвегии, у которого в руках был фотоаппарат со штативом, и решили его ограбить.

Марио ударил мужчину ногой по лицу, после чего жертва упала. Марил забрал фотоаппарат и убежал вместе с другими.

После этого Сийм вместе с другим другом решили вернуться к потерпевшему, чтобы забрать у него отсавшиеся ценные вещи. Поскольку Марил ударил пострадавшего и боялся быть из-за этого пойманным полицией, он остался вместе с фотоаппаратом ждать на парковке.

Увидев лежавшего в крови на улице Вайму пострадавшего, молодые люди вновь применили к нему силу и забрали у него кошелек вместе с банковскими картами и наличными деньгами, а также мобильный телефон и очки.

Согласно обвинению, травмы пострадавшего были опасны для жизни, но врачам удалось спасти его жизнь.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ