среда, 21 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: в этой ласнамяэской квартире встретились все цвета радуги

Фото: в этой ласнамяэской квартире встретились все цвета радуги

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

На тихой улице Алвари с нетерпением ждет нового хозяина одна очень необычная квартира. Ее необычность, по мнению портала Kodu, заключается в ярких тонах, выбранных для окраски стен. 

Большой ремонт в трехкомнатной квартире с двумя балконами проводился в 2009 году. Недавно стены освежили, ликвидировав некоторые шероховатости и потертости, решив, что новым владельцам больше понравится переехать в свежепокрашенную квартиру. 

ФОТО: KV.EE

В разноцветной квартире большая гостиная, отдельная кухня, спальня с большой гардеробной, спальня-кабинет, ванная, туалет и просторная прихожая. В каждой комнате установлена охранная сигнализация от G4S, а у входа в подъезд установлена камера наблюдения. 

ФОТО: KV.EE

В дополнение к ярчайшим краскам нужно отметить, что мебель выполнена по чертежам архитектора внутреннего пространства  Мари-Лийс Раудъярв. В гостиной и спальнях на полу натуральный дубовый паркет, а ванной - высококачественная плитка. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Подробности об этой жизнерадостной квартире находятся ЗДЕСЬ

Актуально

Читать также

НАВЕРХ