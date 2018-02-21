Фото: в этой ласнамяэской квартире встретились все цвета радуги

Большой ремонт в трехкомнатной квартире с двумя балконами проводился в 2009 году. Недавно стены освежили, ликвидировав некоторые шероховатости и потертости, решив, что новым владельцам больше понравится переехать в свежепокрашенную квартиру.

ФОТО: KV.EE

В разноцветной квартире большая гостиная, отдельная кухня, спальня с большой гардеробной, спальня-кабинет, ванная, туалет и просторная прихожая. В каждой комнате установлена охранная сигнализация от G4S, а у входа в подъезд установлена камера наблюдения.

ФОТО: KV.EE

В дополнение к ярчайшим краскам нужно отметить, что мебель выполнена по чертежам архитектора внутреннего пространства Мари-Лийс Раудъярв. В гостиной и спальнях на полу натуральный дубовый паркет, а ванной - высококачественная плитка.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE