Фото: в этой ласнамяэской квартире встретились все цвета радуги

На тихой улице Алвари с нетерпением ждет нового хозяина одна очень необычная квартира. Ее необычность, по мнению портала Kodu, заключается в ярких тонах, выбранных для окраски стен.
Большой ремонт в трехкомнатной квартире с двумя балконами проводился в 2009 году. Недавно стены освежили, ликвидировав некоторые шероховатости и потертости, решив, что новым владельцам больше понравится переехать в свежепокрашенную квартиру.
В разноцветной квартире большая гостиная, отдельная кухня, спальня с большой гардеробной, спальня-кабинет, ванная, туалет и просторная прихожая. В каждой комнате установлена охранная сигнализация от G4S, а у входа в подъезд установлена камера наблюдения.
В дополнение к ярчайшим краскам нужно отметить, что мебель выполнена по чертежам архитектора внутреннего пространства Мари-Лийс Раудъярв. В гостиной и спальнях на полу натуральный дубовый паркет, а ванной - высококачественная плитка.
Подробности об этой жизнерадостной квартире находятся ЗДЕСЬ.