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  • Страшные цифры: на дорогах Эстонии 13 человек погибли, 239 получили травмы, 845 водителей задержаны в нетрезвом виде

Страшные цифры: на дорогах Эстонии 13 человек погибли, 239 получили травмы, 845 водителей задержаны в нетрезвом виде

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ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2

На дорогах Эстонии этот год начался трагично: за два месяца в ДТП погибли 13 человек, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Январь стал самым трагичным месяцем за последние годы: в ДТП погибли 11 человек.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Всего за два месяца этого года в Тартумаа погибли пять человек, в Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа – по два человека, а в Ляэне-Вирумаа и в Ида-Вирумаа - по одному человеку.

С участием пешеходов за два месяца произошло 53 ДТП: один пешеход погиб, а 51 получили травмы. Произошло 15 ДТП с участием автобусов: погиб водитель автобуса и пострадали 27 человек. С участием грузовиков произошло 19 аварий, в которых погибли четверо и пострадали 44 человека.

В этом году на дорогах Эстонии были задержаны 845 водители в нетрезвом виде, из них 366 были пьяны. На выходных, когда отмечали юбилей ЭР, были задержаны 62 употреблявших аклоголь водителя.

В январе 2018 года в ДТП погибли 11 человек, в январе 2017 – четыре человека, а в январе 2016 – семь человек. В феврале 2018 погибли два человека, за тот же период в 2017 – три человека и в 2016 – пять человек.

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