Страшные цифры: на дорогах Эстонии 13 человек погибли, 239 получили травмы, 845 водителей задержаны в нетрезвом виде

Январь стал самым трагичным месяцем за последние годы: в ДТП погибли 11 человек.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Всего за два месяца этого года в Тартумаа погибли пять человек, в Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа – по два человека, а в Ляэне-Вирумаа и в Ида-Вирумаа - по одному человеку.

С участием пешеходов за два месяца произошло 53 ДТП: один пешеход погиб, а 51 получили травмы. Произошло 15 ДТП с участием автобусов: погиб водитель автобуса и пострадали 27 человек. С участием грузовиков произошло 19 аварий, в которых погибли четверо и пострадали 44 человека.

В этом году на дорогах Эстонии были задержаны 845 водители в нетрезвом виде, из них 366 были пьяны. На выходных, когда отмечали юбилей ЭР, были задержаны 62 употреблявших аклоголь водителя.