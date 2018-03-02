Видео: смотрите, сколько человек посетили Sikupilli Prisma в первую ночь

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, показатели первой ночи позволяют говорить о том, что для жителей Таллинна и пригородов довольно важно наличие круглосуточного магазина. «Круглосуточный магазин – обычное явление. Если опираться на финский опыт Prisma, можно говорить о том, что в таком магазине есть потребность», - отметил Нуммелин.

Директор Sikupilli Prisma Марге Ласн отметила, что в первую ночь больше всего клиентов было до 2.00. Следующий наплыв покупателей произошел около шести часов утра, а в 7.30 людей было столько же, сколько обычно приходило к 8.00, когда магазин только открывался. В то же время в течение ночи гипермаркет ни разу не пустовал.

«Среди посетителей были люди, прибывшие в Таллинн поздним рейсом на самолете. К нам заходили как ехавшие на работу, так и возвращавшиеся после трудового дня домой. Молодежь заглядывала из любопытства», - сказала Ласн.

Все сотрудники Sikupilli Prisma, работающие в ночную смену, получают 25-процентную надбавку. На протяжении ночи в магазине работают 6-8 человек.