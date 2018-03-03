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В Таллинне произошли три ДТП: пострадали два пешехода и один водитель

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Иллюстративное фото

ФОТО: Elmo Riig.

Вчера в Таллинне произошли три серьезных ДТП, в которых пострадали люди, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Вчера, 2 марта, в 8.20 возле дома на бульваре Сыпрузе, 261 автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 58-летний мужчина, на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 8.44 возле Мяннику-теэ,6 автомобиль Volvo S60, за рулем которого был 59-летний мужчина, врезался во впереди остановившийся автомобиль Audi A3, за рулем которого была беременная 28-летняя женщина. В результате столкновения Audi отбросило на машину Škoda Fabia, за рулем которой была 54-летняя женщина. В свою очередь Škoda врезалась в фургон Citroen Jumper, которым управлял 48-летний мужчина. Беременная женщина, которая была за рулем Audi, была доставлена в Пельгулиннаскую больницу.

В 14.14 возле Нарвского шоссе, 128 автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 31-летний мужчина, сбил переходившую дороге в неположенном месте 32-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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