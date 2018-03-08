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  • Пожар на химпредприятии в Ида-Вирумаа не удалось потушить с первого раза

Пожар на химпредприятии в Ида-Вирумаа не удалось потушить с первого раза

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Кивиылиское химпроизводство.

ФОТО: Матти Кямяря/«Северное побережье»

О пожаре на Кивиылиском химпроизводстве сообщили сегодня ночью, 8 марта, в 01.48, когда загорелось утепление стены в галерее теплоэлектростанции.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь за два с небольшим часа, однако в 05.44 поступило сообщение, что стена загорелась снова. К настоящему времени с пожаром справились полностью, идет выяснение причины возгорания.

Люди в этом происшествии не пострадали.

Кивиылиское химпроизводство входит в состав Alexela Grupp и занимается производством из сланца масла, тепло- и электроэнергии. На предприятии трудятся около 600 человек.

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