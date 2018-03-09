Как сделать новый пол бесшумным?

Тихий пол подарит вашей семье лучшее самочувствие. Уже давно известно, что чем меньше в помещении шума и вибрации, тем лучше там себя чувствуют люди. Они лучше отдыхают, но и работают более сосредоточенно и плодотворно.
Больше всего нарушающего покой шума создают сами люди. Например, возникающий при движении шум от шагов по конструкциям пола передается и в другие помещения. Часто стены и потолок также усиливают звуки с пола и в помещении возникает неприятное эхо.
То, как далеко разносятся шаги, зависит от материала пола и подложки. Для того, чтобы уровень шума был максимально низким, стоит использовать в качестве подложки пробку, обладающую очень высокой звукоизоляционной способностью.
Пробка останавливает децибелы – dB Stop
Kiilto разработал целостную систему звукоизоляции, которую можно устанавливать как под керамическую плитку, так и под клеящийся деревянный паркет.
Пластины Kiilto dB Stop из смеси пробки и резины заглушают распространяющийся через пол шум и препятствуют возникновению проблемы, известной многим как «гулкий» или «скрипучий» пол.
Согласно официальным испытаниям, dB Stop сокращает шум от шагов на 13 децибел на керамической плитке и на 14 децибел на деревянном паркете.
Если вы хотите сменить старое виниловое покрытие на каменную или керамическую плитку, в качестве подложки можно использовать пластины dB Stop. Поскольку Kiilto предлагает целостную звукоизоляционную систему, вы также найдете в ассортименте товаров подходящий для установки пробковых пластин клей и отделочную смесь.
Kiilto dB Stop — отличный выбор для людей с аллергиями или респираторными заболеваниями, поскольку он соответствует нормам самого строгого эмиссионного класса M1.
Плюсы Kiilto dB Stop
- Существенно сокращает распространяющийся по полу и стенам шум от шагов и другие звуки.
- Подходит для использования в новостройках, арендных помещениях и помещениях с подогревом пола.
- Пластины из смеси пробки и резины очень тонкие, уровень пола поднимается всего на 3 мм.
- Легко перевозить и устанавливать.
- Kiilto dB Stop — это целостная звукоизоляционная система: пластины 50x50 см, установочный клей Kiilto M1000 ECO, инструкция по установке.