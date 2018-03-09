пятница, 9 марта 2018 г.
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Как сделать новый пол бесшумным?

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ФОТО: OÜ Kiilto Eesti

Тихий пол подарит вашей семье лучшее самочувствие. Уже давно известно, что чем меньше в помещении шума и вибрации, тем лучше там себя чувствуют люди. Они лучше отдыхают, но и работают более сосредоточенно и плодотворно.

Больше всего нарушающего покой шума создают сами люди. Например, возникающий при движении шум от шагов по конструкциям пола передается и в другие помещения. Часто стены и потолок также усиливают звуки с пола и в помещении возникает неприятное эхо.

То, как далеко разносятся шаги, зависит от материала пола и подложки. Для того, чтобы уровень шума был максимально низким, стоит использовать в качестве подложки пробку, обладающую очень высокой звукоизоляционной способностью.

Пробка останавливает децибелы – dB Stop

Kiilto разработал целостную систему звукоизоляции, которую можно устанавливать как под керамическую плитку, так и под клеящийся деревянный паркет.

Пластины Kiilto dB Stop из смеси пробки и резины заглушают распространяющийся через пол шум и препятствуют возникновению проблемы, известной многим как «гулкий» или «скрипучий» пол.

Согласно официальным испытаниям, dB Stop сокращает шум от шагов на 13 децибел на керамической плитке и на 14 децибел на деревянном паркете.

Если вы хотите сменить старое виниловое покрытие на каменную или керамическую плитку, в качестве подложки можно использовать пластины dB Stop. Поскольку Kiilto предлагает целостную звукоизоляционную систему, вы также найдете в ассортименте товаров подходящий для установки пробковых пластин клей и отделочную смесь.

Kiilto dB Stop — отличный выбор для людей с аллергиями или респираторными заболеваниями, поскольку он соответствует нормам самого строгого эмиссионного класса M1.​

ФОТО: OÜ Kiilto Eesti

Плюсы Kiilto dB Stop

  • Существенно сокращает распространяющийся по полу и стенам шум от шагов и другие звуки.
  • Подходит для использования в новостройках, арендных помещениях и помещениях с подогревом пола.
  • Пластины из смеси пробки и резины очень тонкие, уровень пола поднимается всего на 3 мм.
  • Легко перевозить и устанавливать.
  • Kiilto dB Stop — это целостная звукоизоляционная система: пластины 50x50 см, установочный клей Kiilto M1000 ECO, инструкция по установке.

http://www.kiilto.ee/

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