Проверка на дорогах Эстонии выявила массовые нарушения

«По-прежнему вызывают беспокойство нарушения, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также техническое состояние транспортных средств. Водители крупногабаритного и тяжелого транспорта должны отдыхать, а транспортные средства должны быть в порядке. Если коммерческий транспорт попадет в ДТП по причине усталости водителя, технических неполадок или чего-то еще, последствия всегда будут тяжелыми. Нельзя делать послабления за счет безопасности на дорогах», - сказал руководитель Центра Пыхьяской префектуры по надзору за дорожным движением Ханно Вийбус.

61 водитель грузовиков из 172 заблуждался относительно требований рабочего и свободного времени. Были выявлены 20 нарушений, касающихся массы груза. В шести случаях груз не был корректно закреплен. Лишь у единиц был уплачен дорожный налог.

Один автобус и 18 грузовиков отправили на экстренный осмотр, состояние одного грузовика было настолько плохим, что водителю запретили продолжать на нем движение. Также был задержан водитель грузовика, употреблявший алкоголь.