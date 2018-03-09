Проверка на дорогах Эстонии выявила массовые нарушения

На прошлой неделе полицейские провели проверки коммерческого транспорта в Пярнумаа, Ляэнемаа, Ярвамаа и Рапламаа. Проверка общественного транспорта, грузовиков и легковых автомобилей проходила в течение четырех дней, всего было выявлено 162 нарушения.
«По-прежнему вызывают беспокойство нарушения, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также техническое состояние транспортных средств. Водители крупногабаритного и тяжелого транспорта должны отдыхать, а транспортные средства должны быть в порядке. Если коммерческий транспорт попадет в ДТП по причине усталости водителя, технических неполадок или чего-то еще, последствия всегда будут тяжелыми. Нельзя делать послабления за счет безопасности на дорогах», - сказал руководитель Центра Пыхьяской префектуры по надзору за дорожным движением Ханно Вийбус.
61 водитель грузовиков из 172 заблуждался относительно требований рабочего и свободного времени. Были выявлены 20 нарушений, касающихся массы груза. В шести случаях груз не был корректно закреплен. Лишь у единиц был уплачен дорожный налог.
Один автобус и 18 грузовиков отправили на экстренный осмотр, состояние одного грузовика было настолько плохим, что водителю запретили продолжать на нем движение. Также был задержан водитель грузовика, употреблявший алкоголь.
Полицейские проверили 60 легковых автомобилей, нарушения были обнаружены в 35 из них. В 11 случаях была превышена скорость, в десяти вес транспорта превышал допустимый, одну легковую машину направили на экстренный осмотр. От движения был отстранен один водитель, употреблявший алкоголь, и один водитель без прав.