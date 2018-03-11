Место, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Как стало известно Би-би-си, в деле об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились важные улики. Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии Zizzi, где Сергей и Юлия обедали в воскресенье, 4 марта.

Как сообщает из Солсбери корреспондент Би-би-си Доминик Кассиани, пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

Ресторан Zizzi остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери - домом Скрипаля, пабом Bishopʼs Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.

Ранее в субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

Она также сообщила, что сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

"Это расследование направлено на обеспечение безопасности людей, а также на сбор всех доказательств, чтобы, когда дело дошло до установления подозреваемых, мы были абсолютно уверены", - подчеркнула Радд.

Отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью Би-би-си в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасающими последствиями.

"Кто-то приехал на нашу землю, - сказал Уоллес, - нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей".

Если о бывшем полковнике ГРУ, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Британии, а в 2010-м помилован и выслан в ходе обмена на 10 российских агентов, разоблаченных в США, многое известно, то подробности жизни его дочери по-прежнему неясны.

В 2010 году Юлия вместе с матерью и старшим братом сопровождала отца в Великобританию и поселилась вместе с семьей в Солсбери. Через два года мать скончалась от рака.

Примерно в 2016 году Юлия вернулась в Россию, но где она работала в Москве, установить не удается: в компании PepsiCo, обозначенной на страницах Юлии Скрипаль в соцсетях как ее место работы, заявили Би-би-си, что с 2016 года она не была их сотрудником. Где она жила в Москве и кто входил в ее ближайшее окружение, также пока неизвестно.

"Целеустремленная и талантливая"

В интервью Би-би-си московская подруга детства Юлии Ирина Петрова сказала, что Юлия - талантливый и знающий человек и что она не сделала ничего плохого.

Ирина Петрова: Она была очень талантливой девочкой, это проявлялось с первых классов. Мы дружили с ней, очень часто собирались у нее дома. Абсолютно никто не знал, кто ее папа, все думали, что он где-то в МИДе работает, связан с иностранными делами, потому что Юля какое-то время жила на Мальте.

Она всегда была отличницей по всем предметам, просто идеальной. Поэтому она потрясающе адаптировалась в Англии, она прекрасно владеет английским языком - лучше, мне кажется, чем сами англичане.

Никогда не говорила о своих проблемах, ни-ког-да.

Она была очень легким, свободным, интересным, знающим человеком. Вот и все, что я могу сказать - только положительное. Приехала в Англию, нашла работу, получила права на иностранном языке, начала водить, потом она должна была на гражданство сдавать - я так понимаю, что она передумала. Очень любила путешествовать, тусоваться, слушать музыку. Мы с ней были фанатами Backstreet Boys.

Мы единожды с ней встречались после [высылки отца в Британию]: очень ей все нравилось, она говорила, что они хорошо живут - потрясающий район, потрясающий дом, все время меня приглашала. Лондон - один из ее любимейших городов.

Би-би-си:Почему же она уехала обратно в Россию?

И.П.: Потому что у нее здесь любовь, в Москве. Они познакомились давно, знакомы около 10 лет. Они были друзьями, а потом что-то - может быть, он навещал ее, не помню, - но я поняла, что они будут встречаться, и она просто переехала. Не могу сказать, где он работает. Насколько мне известно, он не смог поехать в Англию, поэтому она приехала в Россию,

Она должна была сдавать экзамен на гражданство, но не стала. Передумала. Мама умерла, брат тогда был еще жив. Просто она поняла, что у нее здесь любовь, в Москве. В то же время у нее много друзей осталось в России.

Би-би-си: И вот она вернулась в Москву, но все равно регулярно ездила навещать папу?

И.П.: Конечно. И, к сожалению, Александр тоже умер - это ее брат.

Би-би-си: А что с ее братом случилось, вы не знаете?

И.П.: Без понятия. Я в шоке, не могу ничего вам сказать. Я в шоке ужасном. Все было хорошо, я спрашивала в начале 2017-го про папу и про брата - все было хорошо.

Би-би-си: А какие у нее вообще были отношения с отцом?

И.П.: Всё отлично. У них такая была идеальная семья, что, я вам честно могу сказать, можно позавидовать. Всё, что могу вам сказать, - я в шоке.

Би-би-си: Где она работала в то время, когда вернулась в Москву?

И.П: Она довольно-таки быстро, несмотря на кризис, нашла работу, так как она, еще раз повторюсь, очень талантливая девочка. Она нашла работу в PepsiCo.

Би-би-си:Мы звонили в эту компанию, они говорят, что она не работает у них с 2016 года.

И.П: Не знаю, в 2016 году она как раз эту работу нашла. Это очень странно. Я, конечно, не могу ежеминутно спрашивать: "Ты работаешь в PepsiCo?" Но когда она мне писала в конце 2016-го - начале 2017-го - она точно работала в PepsiCo.