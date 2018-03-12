Пресса Британии: как наказать Россию за отравление Скрипаля

Этот режим также безнаказанно отравляет своих критиков на чужой земле, считает издание.

Перед правительством Терезы Мэй нет никакого другого выбора, кроме как ужесточить наложенные на Россию санкции, пишет Times.

Режим Путина, продолжает газета, должен быть призван к ответу за свои преступления, акты агрессии и вопиющее вмешательство в демократические процессы западных стран.

Холодная война против Путина должна быть решительной и бессрочной, в противном случае государство-изгой продолжит беспрепятственно совершать убийства, пишет Times.

«Мафия, для которой нет правил»

Times публикует интервью с главой фонда Hermitage Capital и бывшим работодателем юриста Сергея Магнитского Уильямом Браудером, который, как напоминает газета, в прошлом был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику, но после гибели Магнитского в московской тюрьме возглавляет кампанию против президента Владимира Путина и считает себя его основным врагом.

На вопрос газеты, не опасается ли он за свою жизнь, учитывая, что произошло с Сергеем Скрипалем, Браудер ответил: «Я всегда и везде чувствовал себя в опасности, но я думал, что они не хотели бы, чтобы их поймали. Но тот факт, что они это сделали столь нагло посреди Солсбери, и что их поймают, меня волнует. Потому что до сих пор моей защитой было их нежелание быть пойманными. Если им теперь все равно, поймают ли их, то правила игры изменились».

Браудер считает, пишет газета, что Кремль мог заказать нападение на Скрипаля для того, чтобы дать понять сотрудникам ФСБ, что любое проявление нелояльности может закончится не только убийством самого человека, но и его семьи.

Газета отмечает, что Кремль вряд ли захотел бы смерти Скрипаля, так как таким образом он бы нарушил соглашение об обмене шпионами.

Но Браудер указывает на целый ряд соглашений, нарушенных президентом Путиным, от Украины до Грузии и Сирии.

«Мы слишком глупы и наивны, считая Путина одним из нас. Это чудовищный аморальный социопат, который сделает все что угодно для достижения своих краткосрочных целей», - цитирует Браудера Times.

Браудер считает, что не стоит говорить о начале новой холодной войны. «Холодная война была гораздо более цивилизованной. Сейчас речь идет о мафии, для которой нет правил», - говорит Браудер.

По его словам, для того чтобы понять, как работает Кремль, следовало бы изучать поведение колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, пишет газета.