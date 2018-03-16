Галерея: подлинный эстонский хутор, куда можно сбежать от суеты городов

Цветы, яблони, сенокос, закаты и восходы, прохладная роса ранним летним утром, запах дыма... Романтично, не правда ли? Портал Kodu отыскал для нас аутентичный эстонский хутор недалеко от Таллинна, где можно насладиться всем вышеперечисленным.
В 35 минутах езды на машине от Таллинна можно оказаться буквально в земном раю, приехав куда, начисто забываешь о бренной городской жизни. Этот более чем столетний дом находится в деревне Пахкла Кохилаской волости и с нетерпением ждет либо очень творческого, либо очень мастеровитого хозяина.
Площадь фундамента 315 квадратных метров. На первом этаже дома есть электричество, а во дворе - колодец. В саду много плодовых деревьев, цветочных клумб и ягодных кустарников, где созревает богатый урожай. Недалеко ведьмин колодец в Тухала и зоопарк Полли.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.