Галерея: подлинный эстонский хутор, куда можно сбежать от суеты городов

В 35 минутах езды на машине от Таллинна можно оказаться буквально в земном раю, приехав куда, начисто забываешь о бренной городской жизни. Этот более чем столетний дом находится в деревне Пахкла Кохилаской волости и с нетерпением ждет либо очень творческого, либо очень мастеровитого хозяина.