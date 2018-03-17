За маленький летний домик просят немыслимо высокую цену

Так, в Великобритании за мини-дом просят аж 300 000 фунтов, что составляет примерно 340 000 евро. За эти деньги в Эстонии можно купить вполне приличный дом большой площади.

Дом в Дорсете, о котором идет речь, представляет собой типичный пляжный домик: там нет ни туалета, ни электричества. Кстати, в той же Великобритании, например, в северном Йоркшире за эти деньги можно приобрести дом с пятью спальнями.

Но пляжный домик не задержится на рынке: несколько месяцев назад в том же Дорсете примерно такой же домик был продан в пересчете на евро за 310 000. Дорсет - популярный летний курорт, и цены на недвижимость здесь одни из самых высоких в стране.

Маклеры подтверждают, что если место популярно, то покупатели всегда найдутся, даже если объект будет в неважном состоянии.