ВВС США признали, что их спутниковая система GPS уязвима для российского оружия

Министр американских Военно-воздушных сил Хизер Уилсон на этой неделе доложила конгрессу США об уязвимости, отметив что в настоящее время существует множество вариантов уничтожения американских спутников GPS, пишет Newsru.com.

Среди вариантов воздействия со стороны противника на спутники США она назвала глушение сигналов, кибератаки, лазеры, а также применение оружия прямого уничтожения, такого как спутники-перехватчики и баллистические ракеты, запускаемые с наземных установок, кораблей или самолетов.

Эти заявления главы ВВС США, которая выступала в конгрессе с целью получить еще большее финансирование, прозвучали сразу после обещаний президента США Дональда Трампа сформировать Космические войска в качестве полноценного вида американских Вооруженных сил, так как "космос - это тоже поле боя, такое же, как суша, воздух и море". Пока в США их насчитывается пять: сухопутные, военно-воздушные, военно-морские силы, морская пехота и береговая охрана.

Национальная стратегия США предусматривает военное соперничество в космосе именно с Россией и Китаем, от которых, по словам министра ВВС, и исходит главная угроза американской системе GPS.

О необходимости увеличения финансирования программы по защите спутников заявлял и начальник штаба воздушных сил США, генерал ВВС Дэвид Гольдфейн, который потребовал финансирования Военно-воздушных сил на 2019 год в размере 156,3 млрд долларов. В них водит и 33-процентное увеличение расходов на новые космические спутники, пусковые ракетные установки и системы противостояния нападениям в космосе.

"Мы должны инвестировать в новое оружие направленной энергии, в гиперзвуковое оружие, в квантовые вычислительные устройства - только так мы сможем дать гарантированно адекватный ответ на возникающие проблемы", - заявил генерал Гольдфейн.

По словам Хизер Уилсон, Военно-воздушные силы США сейчас обеспечивают работу 30 орбитальных спутников GPS. С 1992 года за счет ВВС финансируется их работа, техническая поддержка, а также внедрение новых помехоустойчивых систем. В то же время для потребителей использование системы GPS остается бесплатным.

"Мы ежедневно обеспечиваем примерно одному миллиарду человек на Земле услуги системы GPS, - сказала Уилсон. - И эта наша способность вообще-то достойна восхищения".

Она тут же отметила, что для того, чтобы система могла безопасно функционировать и дальше, ВВС должны разрабатывать новые серьезные системы защиты - новое лазерное оружие, иные энергетические установки, используя самые современные высокотехнологичные разработки, которые в итоге должны стать частью новой военно-космической обороны США.

Ни Уилсон, ни Гольдфейн не предоставили конгрессу никакой подробной информации о разрабатываемом ВВС оружии.

Как сообащет The Washington Free Beacon, у Пентагона в настоящее время нет противоспутниковых ракет (ASAT). А вот Россия, судя по докладу Разведывательного управления Объединенного штаба США, к 2020 году уже поставит на вооружение и противоспутниковые ракеты, и другие виды оружия, которое сможет уничтожать спутники США на низкой околоземной орбите.

Недавно помощник главы Пентагона по космической политике Даг Ловерро предупредил, что американские ВВС плохо подготовлены к космической войне. Нынешние оборонные программы устарели и не способны противостоять новым угрозам со стороны России, чьи космические войска способны нападать на американские спутники даже на геосинхронной орбите - на высоте до 35,5 тыс. километров.