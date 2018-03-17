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В Эстонии состоялось досрочное голосование на выборах президента России

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Предвыборные плакаты перед выборами президента в России. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexandr Kryazhev/Scanpix

В Эстонии в субботу состоялось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации, оно прошло спокойно и без эксцессов.

Как сообщила ранее пресс-служба посольства России в Эстонии, для проживающих в Эстонии граждан России и гостей из России были открыты 9 избирательных участков: 4 участка - в здании посольства РФ в Таллинне, 4 - в здании генконсульства в Нарве и один участок в канцелярии консульского отдела посольства в городе Тарту.

В воскресенье голосование в Эстонии пройдет с 8 до 20 часов в тех же городах и на тех же избирательных участках.

Как сообщил "Интерфаксу" посол России в Эстонии Александр Петров, голосование прошло спокойно и без эксцессов. В настоящее время в Эстонии проживает 83 тыс граждан РФ с правом голоса, напомнил посол.

"Шесть лет назад на предыдущих выборах их было 118 тысяч. Их численность сократилось в основном по причинам естественной убыли, выезда из Эстонии или получения гражданства иных государств", - пояснил Петров.

Всего же в настоящее время, по его словам, в республике сейчас проживает около 120 тыс граждан РФ и российская диаспора Эстони и входит в пятерку крупнейших зарубежных диаспор России, находится на четвертом месте.

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