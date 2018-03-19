НАТО переезжает в новую штаб-квартиру стоимостью более миллиарда евро

Как сообщил представитель НАТО, перевод 4000 сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО. Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой, пишет DW.com.