"Нестабильное, плохое, слабое": жители Эстонии охарактеризовали правительство Юри Ратаса

Как сказал руководитель исследования Айвар Воог, об удовлетворенности говорить нельзя: средняя оценка составила 2,73. Да, отметил социолог, народ всегда настроен критически, поэтому оценку выше 3 следует уже считать хорошей. «Чтобы в среднем получилось 3, большинство отвечающих должны оценить в 4-5, но если посмотреть на суммарный рейтинг правительственной коалиции, то он в любом случае плохой. Неудовлетворенность налицо, и если посмотреть по рейтингам партий, то он очень низкий»,- сказал социолог.

Как показывает свежий социологический опрос, в марте Партию реформ поддержали 34,1 процента опрошенных, Центристскую партию 23,8 процента, Консервативную народную партию (EKRE) 18,3 процента, Социал-демократическую партию 10,6 процента опрошенных, Свободную партию 5 процентов опрошенных, третьего члена коалиции — IRL – 4,1 процента, а Партию зеленых 3,6 процента. В марте коалиционное правительство в целом с IRL поддерживали 38,5 процента избирателей.

«В этот период очень редко случалось, когда суммарный рейтинг коалиционного правительства был ниже 40 процентов»,- сказал Воог. На такой низкой позиции рейтинг правительства сохраняется третий месяц.

«Результаты отражают звучащую в последние месяцы обширную критику деятельности правительства»,- сказал Воог, имея в виду акцизную политику, налоговую реформу и получившие отражение в СМИ конфликты интересов.

Самую высокую оценку правительству по пятибалльной шкале - 3,73 — поставили избиратели Центристской партии, самую низкую избиратели Партии реформ – 2,22. Скорее удовлетворены деятельностью правительства в среднем неэстонцы - 3,3 балла, пенсионеры - 3,14 балла и избиратели социал-демократов - 3,3 балла. Не удовлетворены деятельностью правительства избиратели EKRE - их оценка 2,29, предприниматели - 2,46, люди с высокими доходами 2,56, мужчины - 2,53 и молодежь - 2,51 балла. В отличие от неэстонцев, поставивших правительству среднюю оценку в 3,3 балла, эстонцы оценили деятельность правительства в среднем в 2,48 балла.

Кроме того участников опроса попросили охарактеризовать правительство премьер-министра Юри Ратаса. Почти 16 процентов отметили негативное впечатление словами «нестабильное», «плохое» или «слабое». Почти столько же опрошенных - 14,5 процента — описали правительство как «действующее поспешно», «неустойчивое» или «беспомощное». Как среднее оценили правительство 11,6 процентов, позитивно как «хорошее» или «деятельное» - 10,6 процентов.

«Это слова, которые первыми приходят в голову в связи с правительством»,- пояснил Воог. Респондентам заранее прилагательных не предлагали.

В начале января в интервью ETV премьер-министр Юри Ратас сказал, что к оценке Postimees правительства за пять лет как 2+ он относится спокойно, оценка 2+ характеризует прошлые годы, ознаменовавшиеся скандалами и сменой нескольких министров.