понедельник, 19 марта 2018 г.
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Барнье: ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде после Брекзита

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Брекзит. Иллюстративное фото.

ФОТО: Matt Crossick/Empics Entertainment

Переговорщики со стороны ЕС и Соединенного Королевства в понедельник достигли соглашения по переходному периоду после Брекзита, который продлится 21 месяц после выхода Соединенного Королевства из ЕС, сказал в понедельник главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.

«В понедельник мы достигли соглашения по переходному периоду», - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с британским министром по Брекзиту Дэвидом Дэвисом.

«Продолжительность переходного периода будет ограничена», - сказал Барнье.

Как указано в тексте соглашения, переходный период будет длиться с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

«В течение этого периода Соединенное Королевство больше не будет участвовать в процессе принятия решений в ЕС, поскольку с этого числа (29 марта 2019 года) оно более не будет членом ЕС», - сказал Барнье.

«Несмотря на это оно сохранит преимущества общего рынка... и поэтому должно будет уважать европейские правила, как это делают все страны-члены».

По словам Дэвиса, это даст предприятиям и гражданам по всей Великобритании и всему ЕС необходимую им уверенность.

Барнье добавил, что переговорщики по Брекзиту недавно также договорились о том, в чем будет заключаться выход Соединенного Королевства из ЕС.

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