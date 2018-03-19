Барнье: ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде после Брекзита

Переговорщики со стороны ЕС и Соединенного Королевства в понедельник достигли соглашения по переходному периоду после Брекзита, который продлится 21 месяц после выхода Соединенного Королевства из ЕС, сказал в понедельник главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.
«В понедельник мы достигли соглашения по переходному периоду», - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с британским министром по Брекзиту Дэвидом Дэвисом.
«Продолжительность переходного периода будет ограничена», - сказал Барнье.
Как указано в тексте соглашения, переходный период будет длиться с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.
«В течение этого периода Соединенное Королевство больше не будет участвовать в процессе принятия решений в ЕС, поскольку с этого числа (29 марта 2019 года) оно более не будет членом ЕС», - сказал Барнье.
«Несмотря на это оно сохранит преимущества общего рынка... и поэтому должно будет уважать европейские правила, как это делают все страны-члены».
По словам Дэвиса, это даст предприятиям и гражданам по всей Великобритании и всему ЕС необходимую им уверенность.
Барнье добавил, что переговорщики по Брекзиту недавно также договорились о том, в чем будет заключаться выход Соединенного Королевства из ЕС.