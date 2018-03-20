24 марта состоится TEDXlasnamae - конференция под эгидой TED (Technology, Entertainment, Design), на которой выступают представители разных областей науки и культуры. Миссией TED является распространение уникальных идей, которые достойны того, чтобы о них узнало, как можно больше людей. Один их выступающих – эстонский IT-предприниматель Аким Архипов, интервью с которым печатает техноблог Telia Digitark.
Молодой IT-предприниматель, живущий сейчас в Сингапуре, выиграл международный стартап-баттл Slush. Он занимается повышением информированности людей в области использования, контроля и передачи личных данных, а также стратегией и развитием компании в Европе и Юго-Восточной Азии.
На вопрос, считает ли Аким себя успешным он ответил, что успех – это цель, к которой он идёт вместе со своей командой.
Он стремится к тому, чтобы дать людям больше мобильности и контроля за своей «дигитальной личностью». Например, когда государство выпускает cвою национальную ID систему, то ее пользование лимитировано в рамках одной страны с ограничениями в доступе к своим данным. По мнению Акима, это является ограничением в глобализации и физической мобильности.
Предприниматель приводит пример: переезжая на новое место жительства, вы не сможете взять кредит в другой стране на тех же условиях, что и дома. Данные о вашей кредитной истории и возможность верификации личности остаются в домашнем банке, а чтобы заслужить доверие на новом месте, необходимо время для наращивания социального статуса.
Продолжение интервью читайте в техноблоге Digitark.