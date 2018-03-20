Кому принадлежат ваши личные данные? ФОТО: pixabay.com

24 марта состоится TEDXlasnamae - конференция под эгидой TED (Technology, Entertainment, Design), на которой выступают представители разных областей науки и культуры. Миссией TED является распространение уникальных идей, которые достойны того, чтобы о них узнало, как можно больше людей. Один их выступающих – эстонский IT-предприниматель Аким Архипов, интервью с которым печатает техноблог Telia Digitark.

Молодой IT-предприниматель, живущий сейчас в Сингапуре, выиграл международный стартап-баттл Slush. Он занимается повышением информированности людей в области использования, контроля и передачи личных данных, а также стратегией и развитием компании в Европе и Юго-Восточной Азии.

На вопрос, считает ли Аким себя успешным он ответил, что успех – это цель, к которой он идёт вместе со своей командой.

Он стремится к тому, чтобы дать людям больше мобильности и контроля за своей «дигитальной личностью». Например, когда государство выпускает cвою национальную ID систему, то ее пользование лимитировано в рамках одной страны с ограничениями в доступе к своим данным. По мнению Акима, это является ограничением в глобализации и физической мобильности.