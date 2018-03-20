Окружной суд оправдал экс-главу PERH по делу о взятках

Харьюский уездный суд ранее признал Аллика виновным в получении взяток от фирмы программного обеспечения Helmes, но оправдал по остальным пунктам. Кильк был признан виновным по двум пунктам и оправдан по одному. Суд не стал устанавливать в их отношении запрет на деятельность. Суд приговорил Аллика к году и шести месяцам тюрьмы условно, Кильк также получил условный срок.

Окружной суд не согласился с уездным судом по обвинению в получении взяток. Суд установил, что Аллик не участвовал в работе тендерных комиссий, а тем самым - и в принятии благоприятных решений в рамках тендеров.

Окружной суд изменил квалификацию совершенного Кильком нарушения, решив, что он присвоил имущество в качестве должностного лица. В остальном окружной суд не стал менять решение суда первой инстанции.

В конце мая прошлого года прокурор потребовал приговорить Аллика к условному сроку в два года с трехлетним испытательным сроком, временно запретить ему занимать руководящие должности в медицинском учреждении и взыскать с него более 11 000 евро. Килька прокуратура потребовала приговорить к условному сроку в год и восемь месяцев с испытательным сроком в два года и шесть месяцев, а также на два года запретить ему занимать руководящие должности в сфере ИТ.

Защита просила оправдать обоих.

На начавшемся в апреле прошлого года процессе обвиняемые не признали себя виновными. Весной перед судом предстали бывший председатель правления PERH Тынис Аллик, а также связанные с PERH Марко Кильк, Ану Вяхи, Аннела Стиммер и P. Dussmann Eesti OU. Защита Вяхи, Стиммер и фирмы P. Dussmann Eesti выступила с ходатайством отделить связанные с ними эпизоды для проведения согласительного делопроизводства. Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус согласился с этим предложением, и суд выделил связанные с тремя подсудимыми эпизоды для проведения согласительного делопроизводства.

В конце апреля суд из соображений целесообразности прекратил делопроизводство в отношении Ану Вяхи, фирмы P. Dussmann Eesti и ее руководителя Аннелы Стиммер. Согласно решению суда, фирма P. Dussmann Eesti OU должна выплатить в пользу государства 5000 евро, Стиммер 2000 евро, а Вяхи 1000 евро.

В общем производстве остались дела Аллика и Килька.

Госпрокуратура предъявила обвинения бывшему главе PERH, директору отдела инфотехнологии и руководителю отдела питания; кроме того, обвинения предъявлены фирме по организации питания и ее исполнительному директору.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за что в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Согласно обвинению, медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договор с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы Октоберфест в Германии.

В получении взяток также обвинялась руководитель отдела питания Ану Вяхи, которая на тендере действовала в интересах фирмы.

Кроме того, прокуратура обвинила бывшего главу PERH и директора отдела инфотехнологии учреждения Марко Килька в мошенничестве и присвоении имущества. Согласно обвинению, обвиняемые лица за счет проводившей развитие инфосистем PERH фирмы и без ее ведома наряду с зарубежными командировками также ездили отдыхать с семьями.

Тынис Аллик ранее заявлял, что не считает себя виновным. В середине июня позапрошлого года Аллик сообщил о своей отставке.