Посольство РФ в Эстонии открывает книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово

Запись в ней можно оставить:

28 марта – с 15:00 до 17:00,

29 марта – с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

Мэр Таллинна Таави Аас направил жителям города Кемерово соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».