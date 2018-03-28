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Посольство РФ в Эстонии открывает книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово

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Цветы и игрушки перед посольством РФ.

ФОТО: Tairo Lutter

В связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово 28 марта в России объявлено Днем национального траура. В посольстве РФ в Таллинне по адресу Пикк, 19 будет открыта книга соболезнований.

Запись в ней можно оставить:

28 марта – с 15:00 до 17:00,

29 марта – с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

Мэр Таллинна Таави Аас направил жителям города Кемерово соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

«Жители столицы Эстонии, Таллинна, разделяют скорбь кемеровчан в связи с трагедией в центре „Зимняя вишня“ и желают жителям Кемерово сил в преодолении последствий катастрофы. Таллинн готов оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации пострадавших детей», - написал мэр Таллинна Таави Аас.

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