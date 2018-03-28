Посольство РФ в Эстонии открывает книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово

В связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово 28 марта в России объявлено Днем национального траура. В посольстве РФ в Таллинне по адресу Пикк, 19 будет открыта книга соболезнований.
Запись в ней можно оставить:
28 марта – с 15:00 до 17:00,
29 марта – с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.
Мэр Таллинна Таави Аас направил жителям города Кемерово соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».
«Жители столицы Эстонии, Таллинна, разделяют скорбь кемеровчан в связи с трагедией в центре „Зимняя вишня“ и желают жителям Кемерово сил в преодолении последствий катастрофы. Таллинн готов оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации пострадавших детей», - написал мэр Таллинна Таави Аас.