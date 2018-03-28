среда, 28 марта 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Власти Эстонии запретили въезд в страну депутату Госдумы РФ

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Константин Затулин.

ФОТО: Valeri Šarifulin/ITAR-TASS/Scanpix

Эстонское государство запретило въезд в страну депутату Государственной думы России Константину Затулину, в связи с чем посольство России в среду выступило с заявлением о том, что это решение самым негативным образом скажется на отношениях двух стран.

«Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации», - отмечается в заявлении посольства России в Таллинне в среду.

«Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллинне и Нарве соотечественниками. Как известно, он был избран в Госдуму РФ в сентябре 2016 года, в том числе голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан», - подчеркнули в посольстве.

«Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин», - добавили в пресс-службе посольства.

МВД в среду подтвердило, что власти Эстонии действительно запретили Затулину въезд в страну, отметив, что подробнее подобные решения не комментируются.

    Читать также

    Актуально

    НАВЕРХ