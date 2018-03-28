Власти Эстонии запретили въезд в страну депутату Госдумы РФ

«Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации», - отмечается в заявлении посольства России в Таллинне в среду.

«Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллинне и Нарве соотечественниками. Как известно, он был избран в Госдуму РФ в сентябре 2016 года, в том числе голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан», - подчеркнули в посольстве.

«Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин», - добавили в пресс-службе посольства.