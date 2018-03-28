Полиция просит помощи в установлении личности погибшего на железнодорожных путях

Полицейские общались с жителями поселка Раазику, проверили всю имеющуюся информацию о погибшем, но личность мужчины установить не удалось. На данный момент полиции не поступало также заявлений о пропавшем мужчине такого возраста с похожими приметами.

Возраст погибшего мужчины приблизительно 55-65 лет, его рост примерно 180 см. Он был плотного телосложения, глаза серые. На мужчине была черная куртка с отороченным мехом капюшоном, клетчатая фланелевая рубашка с длинными рукавами, темно-синие джинсы, коричневые ботинки с желтой полоской и черные перчатки.

Обувь погибшего. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны.

Перчатка погибшего. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны.