Мария Захарова. ФОТО: Scanpix

Более 50 дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий должны будут покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В пятницу Москва на фоне скандала вокруг отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери потребовала, чтобы Великобритания в течение месяца сократила количество своих дипломатов и работников дипмиссий на территории России и привела их общее число в стране в соответствие с количеством российских дипломатических сотрудников в Великобритании.

При этом общее число сотрудников британских дипмиссий, которые будут должны покинуть Россию, не уточнялось. Ранее Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Как уточнила Мария Захарова в субботу, чтобы суммарное количество сотрудников посольства и генконсульств Британии в РФ соответствовало числу сотрудников российских дипмиссий в Британии, Россию должны покинуть более 50 сотрудников британских дипмиссий.

"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - заявила Захарова.

До этого Британия объявила 23 российских дипломата персонами нон-грата и выслала их из страны, а Россия приняла аналогичные меры в отношении сотрудников британских дипмиссий на своей территории. Однако тогда речь шла не о сокращении общего числа дипломатов, а фактически о замене одних сотрудников на других - каждая сторона могла прислать новых дипломатов взамен высланных.

Теперь же российский МИД требует именно сократить штат посольства и генконсульств Великобритании в России таким образом, чтобы их стало не больше, чем российских дипломатов и "административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".

"Зеркальный ответ"

В пятницу Форин-офис выразил сожаление в связи с решением Москвы, но назвал меры, принятые Россией в отношении британских дипломатов, ожидаемыми.

США, десятки стран Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия и Албания на этой неделе объявили о высылке в общей сложности более ста 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Россия дала "симметричный" ответ на высылку своих дипломатов. Вслед за выдворением 60 американских дипломатов Россия решила выслать десятки дипломатов из стран Евросоюза и еще нескольких государств, которые ранее сами выслали российских дипломатов.

В российском министрестве иностранных дел выразили решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что утверждения Лондона о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "граничат с бандитизмом".

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Российский президент Владимир Путин назвал чушью, бредом и нонсенсом все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и чемпионата мира по футболу.

31 марта министерство иностранных дел Британии сообщило, что рассматривает запрос России о встрече с дочерью Сергея Скрипаля Юлией, которая в конце этой недели пришла в сознание после отравления. В сообщении ведомства подчеркивается, что при решении вопроса о встрече представителей России с Юлией Скрипаль в первую очередь будут учитываться ее пожелания и британские законы.