Полиция ищет свидетелей: автомобиль скрылся с места ДТП
31 марта 2018 г., 21:50
Полиция просит помощи в выяснении обстоятельств аварии, произошедшей в Тарту на парковке торгового центра Lõunakeskus, передает Tartu Postimees.
Сегодня в 17.54 в полицию сообщили, что на парковке Lõunakeskus на улице Рингтеэ, 75, кто-то въехал в бок припаркованному BMWX6 и скрылся с места происшествия. Это могло произойти в 16.30 - 17.50.
Свидетелей аварии и тех, кто может сообщить полезные сведения, которые помогут прояснить обстоятельства происшедшего, полиция просит звонить по номеру 730 8814, 612 3000 или связаться по электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.