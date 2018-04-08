воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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Один другого задиристей: Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его

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Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Ed Mulholland/AFP

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести большой бой против ирландца Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter, передает «Лента.ру».

«Я уже сказал вам, ребята, что мы заставим его быть скромнее. Нет больше фальшивых чемпионов. Новый чемпион будет защищать свой титул», - заявил Нурмагомедов.

Боец из Дагестана подчеркнул, что хочет устроить мировое турне перед поединком с Макгрегором. «Я хочу пресс-конференции по всему миру. Конор, умоляй меня», - приказал спортсмен.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над американцем Элом Яквинтой по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Яквинту он назвал настоящим гангстером, а Макгрегора в очередной раз сравнил с цыпочкой.

Нурмагомедов не раз заявлял о желании выйти в октагон против ирландца. Также они вступали в несколько заочных конфликтов.

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