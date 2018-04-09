Штраф за отсрочку передачи Аувереской электростанции превышает 99,5 млн евро

«Обязанность уплаты договорного штрафа возникла и в 2018 году. Мы не можем сейчас раскрыть точный размер суммы», - сказал BNS пресс-секретарь Eesti Energia Каарел Кууск.

Если ранее планировалось передать Ауверескую электростанцию Eesti Energia в 2015 году, то из-за различных выявленных недочетов GE продолжает подготовку к передаче и выплатила Eesti Energia около 100 млн евро евро договорного штрафа из-за невыполнения плана производства.

«В финансовых результатах за 2016 году были отражены уплаченные Eesti Energia со стороны GE договорные штрафы на сумму 68,6 млн евро, из которых 66 млн евро выплатили за период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года. В 2017 году соответствующая сумма составила 30,9 млн евро», - добавил Кууск.

Сейчас, по словам Кууска, Аувереская электростанция уже работает в соответствии с заданным производственным графиком, если она будет придерживаться графика, дополнительные штрафы не потребуются.

Поначалу проблема была связана с отсутствием на электростанции подходящих мешочных фильтров, поэтому размеры эмиссий электростанции были выше допустимого. Чтобы удержаться в пределах нормы, производство на станции велось на пониженной мощности. По словам Кууска, проблема с фильтрами и эмиссиями на данный момент решена.

Мощность Аувереской электростанции составляет 300 мегаватт. Строитель электростанции — концерн General Electric. Эффективность электростанции составляет 40 процентов, станция может использовать в качестве топлива горючий сланец в объеме до 100 процентов, биомассу в объеме до 50 процентов, торф в объеме до 20 процентов и сланцевый газ в объеме до 10 процентов.