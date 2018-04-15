Фото с места трагедии: в Кохтла-Ярве убита девушка Дополнено в 16:49!
15 апреля 2018 г., 15:34
В Кохтла-Ярве обнаружили труп 15-летней девушки.
Представители Департамента полиции и погранохраны сообщили, что сегодня утром обнаружили труп с признаками насилия.
Выяснилось, что жертвой преступления оказалась 15-летняя девушка. Труп был обнаружен в 8:40 в Кохтла-Ярве на улице Пярна.
Полиция начала уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса об убийстве.
Признанному виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.
Сегодня в 17:30 состоится экстренный брифинг, в ходе которого полиция и прокуратура поделится информацией о произошедшем.
Полиция просит всех, кто что-либо видел или слышал, незамедлительно связаться с полицией по номеру 112.
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