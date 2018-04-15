воскресенье, 15 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото с места трагедии: в Кохтла-Ярве убита девушка Дополнено в 16:49!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Кохтла-Ярве обнаружили труп 15-летней девушки.

Представители Департамента полиции и погранохраны сообщили, что сегодня утром обнаружили труп с признаками насилия. 

Выяснилось, что жертвой преступления оказалась 15-летняя девушка. Труп был обнаружен в 8:40 в Кохтла-Ярве на улице Пярна.

Полиция начала уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса об убийстве.

Признанному виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

Сегодня в 17:30 состоится экстренный брифинг, в ходе которого полиция и прокуратура поделится информацией о произошедшем.

Полиция просит всех, кто что-либо видел или слышал, незамедлительно связаться с полицией по номеру 112. 

Новость дополняется!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ