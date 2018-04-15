Представители Департамента полиции и погранохраны сообщили, что сегодня утром обнаружили труп с признаками насилия.

Выяснилось, что жертвой преступления оказалась 15-летняя девушка. Труп был обнаружен в 8:40 в Кохтла-Ярве на улице Пярна.

Полиция начала уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса об убийстве.

Признанному виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

Сегодня в 17:30 состоится экстренный брифинг, в ходе которого полиция и прокуратура поделится информацией о произошедшем.

Полиция просит всех, кто что-либо видел или слышал, незамедлительно связаться с полицией по номеру 112.