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Прокуратура и тюрьма против досрочного освобождения педофила Хансара

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Меэлис Хансар в зале суда.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В понедельник, 16 апреля, Тартуский уездный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы педофила Меэлиса Хансара. И прокуратура, и тюрьма его досрочный выход на свободу не поддерживают,  сообщает Rus.err.ee.

Суд вынесет решение по ходатайству не позднее 30 апреля, сообщила пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм.

В прошлом году судебная система Эстонии Хансару в УДО отказала.

Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

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