Прокуратура и тюрьма против досрочного освобождения педофила Хансара

В понедельник, 16 апреля, Тартуский уездный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы педофила Меэлиса Хансара. И прокуратура, и тюрьма его досрочный выход на свободу не поддерживают, сообщает Rus.err.ee.
Суд вынесет решение по ходатайству не позднее 30 апреля, сообщила пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм.
В прошлом году судебная система Эстонии Хансару в УДО отказала.
Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката.
Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.