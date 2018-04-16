Ушел из дома и пропал: полиция разыскивает 73-летнего Марта

Проживающий в деревне Линна 73-летний Март ушел из дома в пятницу вечером и до сих пор не вернулся. Также он не выходил на контакт с близкими. Мобильный телефон разыскиваемый оставил дома. Несмотря на то, что мужчина и ранее без ведома родных на некоторое время уходил из дома и полиция уже содействовала его возвращению, сегодня утром жена Марта забила тревогу, попросив стражей порядка начать поиски.

«Для сбора информации мы поговорили с супругой пропавшего, его близкими, жителями деревни Линна, с продавцами. В ходе беседы с сотрудником местной заправки удалось установить, что в пятницу вечером, выйдя из дома, Март пытался приобрести на заправке алкоголь, но, оценив состояние его здоровья, сотрудник отказался продавать ему спиртное. Март ушел с заправки с пустыми руками, и до сих пор неизвестно, куда он направился», - рассказал районный полицейский Тырва Александр Земсков.

Он добавил, что к настоящему моменту основательно проверены как окрестности магазина, так и окрестности дома Марта, а также различные здания и обочины дорог. Кроме того, полиция связалась с несколькими людьми, с которыми Март мог проводить время, однако с ними его не было. Были проверены и местные больницы - туда он не поступал.

Уходя из дома, Март был одет в черные резиновые сапоги, синие джинсы, черную куртку и синюю кепку.