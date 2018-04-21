Ильвес назвал причины успеха Эстонии в сфере ИТ

«Я сказал, что то, чего Эстония добилась за последнюю четверть века, осуществилось не благодаря технологическому развитию, а благодаря тому, что политики готовы заниматься политикой, законодатели законотворчеством, а регуляторы, гарантирующие работу законов, готовы регулировать», - написал Ильвес в социальных сетях.

«Технология сейчас всюду, и если подумать о ее влиятельности, она поразительно дешева, - пишет Ильвес. - Правительство каждой страны может управлять технологией. Тем не менее не каждому правительству хватает смелости адаптировать с этой целью политику или подходящей законы».