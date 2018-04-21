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Ильвес назвал причины успеха Эстонии в сфере ИТ

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Тоомас Хендрик Ильвес

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал на саммите инфолидеров Forbes, что достижения Эстонии в сфере ИТ основаны не на техническом развитии, а на готовности законодательных и исполнительных органов к конфигурации.

«Я сказал, что то, чего Эстония добилась за последнюю четверть века, осуществилось не благодаря технологическому развитию, а благодаря тому, что политики готовы заниматься политикой, законодатели законотворчеством, а регуляторы, гарантирующие работу законов, готовы регулировать», - написал Ильвес в социальных сетях.

«Технология сейчас всюду, и если подумать о ее влиятельности, она поразительно дешева, - пишет Ильвес. - Правительство каждой страны может управлять технологией. Тем не менее не каждому правительству хватает смелости адаптировать с этой целью политику или подходящей законы».

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