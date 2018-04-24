Газета: Симсон в ближайшее время решит судьбу бесплатного общественного транспорта

Пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Кадри Тонка сообщила BNS, что министр экономики планирует подписать постановление в ближайшее время, но до подписания министерство не может раскрыть содержание документа.

В понедельник уездная газета Lääne Elu сообщила, что министр экономики, скорее всего, еще в апреле подпишет постановление, утверждающее цены на билеты уездных автобусных линий.

Газета в том числе написала, что центры общественного транспорта должны будут к середине мая сообщить, сколько денег им нужно для уплотнения сетки линий, бесплатного или льготного проезда. Газета также написала, что если транспортные центры хотят вместо бесплатного проезда предлагать проезд по льготной цене они получат дотацию соответствующего размера.

Пресс-секретарь MKM не подтвердила эти утверждения в разговоре с BNS во вторник.