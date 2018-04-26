От и до: насколько биоприсадки увеличат цену топлива на заправках?

Министерство экономики и коммуникаций ответило вчера на часто повторяющиеся в связи с этим вопросы, которые могут возникнуть у потребителей.

Почему будут использовать биотопливо?

Это поспособствует не только улучшению экологии, но и уменьшению зависимости от импорта жидкого топлива.

Требование добавлять биоприсадки происходит из директивы Евросоюза 2009/28/EÜ. До 2017 года Эстония оставалась в ЕС последним государством, которое не требовало от поставщиков использовать биотопливо. Например, в Латвии бензин и дизель должны содержать биотопливо в объеме 5%, а в Финляндии – 15%. Латвия поставила своей целью увеличить эту долю к 2020 году до 10%.

Подходит ли топливо с биоприсадками всем моторно-транспортным средствам?

У многих машин около топливного бака есть значок, согласно которому заправлять ее биотопливом не рекомендуется. Это значок действителен для 100-процентного биотоплива, поэтому может ввести потребителя в заблуждение. Производители автомобилей подтвердили, что моторный бензин с содержанием этанола до 5% и дизель с содержанием биоприсадок до 7% подходит всем легковым автомобилям.

Союз фирм по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) составил обзор моторно-транспортных средств, в котором не советует использовать моторный бензин с содержанием этанола более 5%. Соответствующая информация опубликована на сайте Департамента шоссейных дорог.

Требования к качеству топлива не изменятся и по-прежнему будут гарантировать, что все топливо будет пригодно к круглодичному использованию, включая самые холодные зимы. В нашем регионе производят и морозоустойчивый биодизель, который широко используется в Финляндии и Швеции круглый год.

Как это повлияет на цену топлива?

При подготовке законопроекта Министерство экономики оценивало, что добавка биоприсадки может в первый год повысить цену на бензин максимум на 0,5 цента за литр, а дизеля – на 1,5 цента за литр.

С другой стороны, бывали и ситуации, когда этанол был дешевле бензина, поэтому в бензине, продаваемом на заправках, бывало до 5% этанола. Тем самым следует подчеркнуть, что цены биоприсадок, бензина и дизеля зависят от положения дел на мировом рынке, в связи с чем нынешние изменения не обязательно должны повысить цены. Окончательную цену на топливо формирует конкуренция.

Эстонские поставщики жидкого топлива, консультировавшие при составлении закона, также утверждали, что требование биоприсадок не может повлиять на цену топлива.

Биотопливо отмечается как-то иначе?

Чтобы сообщить потребителю, что к моторному топливу прибавлено биотопливо, заправки с апреля 2019 года будут отмечать дизель с содержанием биотоплива значком B7, а бензин – значком E10. При содержании биотоплива менее 5%, ни бензин, ни дизель отдельно отмечать не нужно.