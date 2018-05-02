среда, 2 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: квартира в Нымме, светлая и приятная, ждет нового хозяина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Любителей тишины и свежего соснового воздуха всегда привлекал район Нымме. Вот и сейчас, новых владельцев с нетерпением ждет квартира в Нымме, имеющая индивидуальность, считает портал Kodu

В продаже находящаяся в совместной собственности одна из четырех квартир, собственники которых подписали нотариально заверенный документ о порядке использования - kasutuskord. Четырехкомнатная квартира располагается на двух этажах, она очень светлая и очень своеобразная. 

ФОТО: KV.EE

Сам четырехквартирный дом находится в тихом внутреннем дворе, в окружении частных домов. Автобусные остановки и железнодорожные станции находятся в пешей доступности. Недалеко магазины и места общественного питания. 

ФОТО: KV.EE

В квартире высокие потолки и современный приятный интерьер. Особо хочется отметить низкие коммунальные платежи. 

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ