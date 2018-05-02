Фото: квартира в Нымме, светлая и приятная, ждет нового хозяина

Любителей тишины и свежего соснового воздуха всегда привлекал район Нымме. Вот и сейчас, новых владельцев с нетерпением ждет квартира в Нымме, имеющая индивидуальность, считает портал Kodu.
В продаже находящаяся в совместной собственности одна из четырех квартир, собственники которых подписали нотариально заверенный документ о порядке использования - kasutuskord. Четырехкомнатная квартира располагается на двух этажах, она очень светлая и очень своеобразная.
Сам четырехквартирный дом находится в тихом внутреннем дворе, в окружении частных домов. Автобусные остановки и железнодорожные станции находятся в пешей доступности. Недалеко магазины и места общественного питания.
В квартире высокие потолки и современный приятный интерьер. Особо хочется отметить низкие коммунальные платежи.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.