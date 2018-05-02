Британского миллиардера заподозрили в работе на разведку РФ

Поэтому Чандлер был "объектом интереса" французской разведки с 2002 года, сказал Сили, выступая в палате общин. Это следует из документов, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, добавил политик.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х, пишет DW.com. В них также фигурирует брат Кристофера - Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку "контрразведка", отметил Сили. Документы, по его словам, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Сили выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что данные подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

Legatum Institute называет обвинения "полным нонсенсом"

В Legatum Institute отвергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством: ни Кристоферу Чандлеру, ни кому-либо еще в исследовательском центре неизвестно о подобном расследовании французской разведки. Обвинения Сили в центре назвали "полной чепухой".

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за Брекзит, в частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза. В парламенте ранее уже объявляли об изучении возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на него еще до проведения референдума по Брекзиту.

Чандлеры и "Газпром"

Основав инвестиционную компанию Sovereign Asset Management, Братья Кристофер и Ричард Чандлеры в середине 1990-х годов вложились в "Газпром". В начале 2000-х Forbes называл их компанию третьим по размеру акционером"Газпрома" с порядка 5 процентами акций.