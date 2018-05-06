Сегодня Таллинн посетят 3000 круизных туристов

Судно Viking Sea с 900 туристами на борту пришло в Таллинн в 8 часов утра и покинет столицу в 21 час, пришедший в 9.30 лайнер Brilliance of the Seas, доставивший до 2100 туристов, отчалит в 18 часов.

В понедельник Таллинн посещят четыре круизных судна, они доставят до 4270 круизных туристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет в общей сложности более 565 000 круизных туристов.

Самым длинным из прибывающих в Таллинн судов станет лайнер MSC Preziosa — его длина составляет 333,3 метра, судно берет на борт более 4000 пассажиров и оно посетит Эстонию впервые. Самыми богатыми на количество пассажиров в этом сезоне днями станут 2 июля и 12 июля, когда в Таллинне ошвартуются сразу шесть круизных судов, которые доставят в столицу в общей сложности 11 000 туристов.

Круизный сезон в порту острова Сааремаа — этот порт входит в сеть гаваней Tallinna Sadam – откроется в этом году 3 июня и продолжится до 16 сентября. В течение сезона на остров запланировано прибытие девяти круизных судов, которые доставят на Сааремаа до 3000 туристов.