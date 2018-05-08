Еще одна улица Таллинна будет закрыта из-за реконструкции
8 мая 2018 г., 8:44
С 14 по 18 мая на улице Вабаыхукооли будет проходить укладка основного слоя асфальтобетона, и улица будет закрыта для транспорта. Подъезд будет обеспечиваться только местным жителям.
Объезд возможен на направлении от центра города по улицам Козе, Пухкекоду, Метсакооли, Рахвакооли, а в обратном направлении - по улицам Рахвакооли, Пухкекоду, Келлука, Нарвскому шоссе и улице Козе.
Общая стоимость реконструкции улицы Вабаыхукооли, включая создание двухметровой ширины тротуара, 16 парковочных мест, ливневой канализации, рельефных пешеходных переходов со специальным освещением и пр. - примерно 1,18 миллиона евро. Плюс за счет средств "Таллинна вези" будет создана канализационная сеть.