Город талантов: чтобы подъехать к Stockmann, придется нарушить закон

Въезд во внутренний двор универмага Stockmann преграждает шлагбаум, на котором сегодня до полудня красовалась надпись: «Домофон не работает. Позвоните <…> или дайте сигнал».
Как известно, давать звуковой сигнал без настоятельной необходимости запрещено. Пункт 3 второй части статьи 39 Закона о дорожном движении гласит: водитель может дать звуковой сигнал лишь в случае возникновения опасности или за пределами населенного пункта для предупреждения других участников движения, напоминает Postimees.
Въезд, которым пользуются машины, привозящие в Stockmann товары, находится прямо напротив многоквартирного жилого дома на Маакри, 36, и автомобильные гудки стали раздаваться уже с раннего утра. После вопросов Postimees, места на вывесках, где рекомендовали подавать сигнал, были заклеены клейкой лентой.