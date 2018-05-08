Город талантов: чтобы подъехать к Stockmann, придется нарушить закон

Как известно, давать звуковой сигнал без настоятельной необходимости запрещено. Пункт 3 второй части статьи 39 Закона о дорожном движении гласит: водитель может дать звуковой сигнал лишь в случае возникновения опасности или за пределами населенного пункта для предупреждения других участников движения, напоминает Postimees.