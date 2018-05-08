вторник, 8 мая 2018 г.
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Город талантов: чтобы подъехать к Stockmann, придется нарушить закон

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Въезд во внутренний двор универмага Stockmann преграждает шлагбаум, на котором сегодня до полудня красовалась надпись: «Домофон не работает. Позвоните <…> или дайте сигнал».

Как известно, давать звуковой сигнал без настоятельной необходимости запрещено. Пункт 3 второй части статьи 39 Закона о дорожном движении гласит: водитель может дать звуковой сигнал лишь в случае возникновения опасности или за пределами населенного пункта для предупреждения других участников движения, напоминает Postimees.

Шлагбаумы у Stockmann.

ФОТО: Ardi Truija

Въезд, которым пользуются машины, привозящие в Stockmann товары, находится прямо напротив многоквартирного жилого дома на Маакри, 36, и автомобильные гудки стали раздаваться уже с раннего утра. После вопросов Postimees, места на вывесках, где рекомендовали подавать сигнал, были заклеены клейкой лентой.

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