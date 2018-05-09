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Поступок капитана "Пари Сен-Жермен" растрогал футбольный мир

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ФОТО: Anthony BIBARD / imago/PanoramiC

В финале Кубка Франции ПСЖ встречался с клубом Второй лиги Франции, третьего по силе дивизиона страны,  "Ле Эрбье". Парижане победили 2:0, но футболисты "Ле Эрбье" так самоотверженно сражались на поле, что капитан ПСЖ Тиаго Силва предложил в знак уважения к сопернику, вместе с капитаном "Ле Эрбье" принять Кубок Франции.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" разрешили капитану клуба третьего французского дивизиона "Ле-Эрбье" Себастьену Флошону присоединиться к ним на церемонии награждения и поднять над головой трофей Кубка Франции, который завоевала парижская команда, сообщает Mirror.

"ПСЖ" во вторник в финальном матче в Париже нанес поражение "Ле-Эрбье" со счетом 2:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

На церемонии награждения капитаны двух команд Флошон и Тиаго Силва вместе держали кубок. Издание отмечает, что бюджет "Ле-Эрбье" составляет примерно два миллиона евро. Ранее сообщалось, что нападающий "ПСЖ" Неймар зарабатывает около 37 миллионов евро в год.

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