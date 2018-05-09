Поступок капитана "Пари Сен-Жермен" растрогал футбольный мир

Футболисты "Пари Сен-Жермен" разрешили капитану клуба третьего французского дивизиона "Ле-Эрбье" Себастьену Флошону присоединиться к ним на церемонии награждения и поднять над головой трофей Кубка Франции, который завоевала парижская команда, сообщает Mirror.

"ПСЖ" во вторник в финальном матче в Париже нанес поражение "Ле-Эрбье" со счетом 2:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.