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Работник банка брал кредиты от имени клиентов

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ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

Зависящий от азартных игр работник финского банка Danske Bank попытался, используя личные данные клиентов, заполучить полтора миллиона евро.

Бывший работник Danske Bank обвиняется в шести эпизодах мошенничества и двух крупных случаях присвоения, передает Postimees со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Согласно обвинению, мужчина 1987 года рождения использовал свое служебное положение и пытался с октября 2015 года до августа 2106 года незаконно заполучить полтора миллиона евро. По всей видимости, для этого он использовал личные данные клиентов.

Занимавшийся мошенничеством финн работал в конторе Danske Bank.

Обвинение утверждает, что мужчина от имени клиентов ходатайствовал о кредитах на ремонт и покупку мебели. После одобрения банком кредитов он отправлял деньги на свой счет.

Мужчина зависит от азартных игр и не отрицает своей вины.

Финский суд приступил к рассмотрению его дела.

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