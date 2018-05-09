Работник банка брал кредиты от имени клиентов

Зависящий от азартных игр работник финского банка Danske Bank попытался, используя личные данные клиентов, заполучить полтора миллиона евро.
Бывший работник Danske Bank обвиняется в шести эпизодах мошенничества и двух крупных случаях присвоения, передает Postimees со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Согласно обвинению, мужчина 1987 года рождения использовал свое служебное положение и пытался с октября 2015 года до августа 2106 года незаконно заполучить полтора миллиона евро. По всей видимости, для этого он использовал личные данные клиентов.
Занимавшийся мошенничеством финн работал в конторе Danske Bank.
Обвинение утверждает, что мужчина от имени клиентов ходатайствовал о кредитах на ремонт и покупку мебели. После одобрения банком кредитов он отправлял деньги на свой счет.
Мужчина зависит от азартных игр и не отрицает своей вины.
Финский суд приступил к рассмотрению его дела.