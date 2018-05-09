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Празднование 9 мая в Эстонии: вмешательство полиции потребовалось три раза

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ФОТО: Sander Ilvest

По словам представителей Департамента полиции и погранохраны, мероприятия 9 мая в Эстонии в целом прошли достаточно спокойно, вмешательство полиции потребовалось только в трех инцидентах.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента полиции, по словам которого в центре Таллинна, на кольцевом перекрестке Виру полицейские заметили мотоцикл с прикрепленным к нему флагом воздушно-десантных войск. Сотрудники полиции попросили владельца мотоцикла снять флаг, поскольку при движении транспортного средства он мог создать опасную ситуацию.

В районе улицы Фильтри, где на территории Военного кладбища находится памятник советским солдатам и где во вторник и в среду собралось множество людей, полиция заметила запущенный в небо дрон. «Оператора дрона попросили спустить аппарат на землю, поскольку в данном районе города вблизи от аэропорта, действует запрет на полеты воздушных аппаратов, которые могут помешать работе аэропорта. Поскольку запрет на полеты там постоянный, то и запускать дроны там нельзя вообще», - отметил пресс-секретарь.

Представитель Идаской префектуры сообщил BNS, что внимание патруля привлек автомобиль, двигавшийся по дороге с выключенными фарами. Полицейские пригласили водителя для проверки, но тот внезапно проявил агрессию и оказал им сопротивление.

«Водителя задержали и возбудили в отношении него расследование о проступке по статье об оскорблении чиновника», - пояснил пресс-секретарь.

Других сообщений о каких-либо нарушениях, связанных с празднованием в Эстонии 9 мая, в полицию не поступало.

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