Фото и видео: в Польше автотрассу затопило тоннами шоколада

В Польше на автомобильной магистрали А2 между городами Вжесня и Слупка в среду опрокинулся грузовик, переполненный тоннами шоколада. В результате аварии все содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны, сообщает местный телеканал TVN24. Дорожные службы сейчас пытаются устранить последствия ДТП, однако этот процесс может затянуться, передает Newsru.
Как отмечается, водитель грузовика, в котором находился жидкий шоколад, по неизвестным пока причинам врезался в заграждение, после чего автомобиль завалился на бок. Мужчина в результате произошедшего получил перелом руки и был госпитализирован.
"Мы связались с производителем шоколада и пришли к выводу, что для устранения последствий аварии нам следует использовать моечные машины с теплой водой. Но это займет некоторое время, поскольку быстро охлаждающийся шоколад куда хуже снега", - заявил телеканалу руководитель пожарной бригады Богдан Ковальский.
Водителям между тем рекомендуется искать объездные пути. При этом некоторые автомобили успели проехать прямо по шоколаду, из-за чего сладкие следы от шин растянулись на сотни метров по дороге.
Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni 😎🍫🍫🍫 #czekolada pic.twitter.com/EnSNT8ri1q— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) 9 мая 2018 г.