Фото и видео: в Польше автотрассу затопило тоннами шоколада

ФОТО: STR / AFP

Как отмечается, водитель грузовика, в котором находился жидкий шоколад, по неизвестным пока причинам врезался в заграждение, после чего автомобиль завалился на бок. Мужчина в результате произошедшего получил перелом руки и был госпитализирован.

"Мы связались с производителем шоколада и пришли к выводу, что для устранения последствий аварии нам следует использовать моечные машины с теплой водой. Но это займет некоторое время, поскольку быстро охлаждающийся шоколад куда хуже снега", - заявил телеканалу руководитель пожарной бригады Богдан Ковальский.