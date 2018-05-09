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Фото и видео: в Польше автотрассу затопило тоннами шоколада

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ФОТО: STR / AP

В Польше на автомобильной магистрали А2 между городами Вжесня и Слупка в среду опрокинулся грузовик, переполненный тоннами шоколада. В результате аварии все содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны, сообщает местный телеканал TVN24. Дорожные службы сейчас пытаются устранить последствия ДТП, однако этот процесс может затянуться, передает Newsru.

ФОТО: STR / AFP

Как отмечается, водитель грузовика, в котором находился жидкий шоколад, по неизвестным пока причинам врезался в заграждение, после чего автомобиль завалился на бок. Мужчина в результате произошедшего получил перелом руки и был госпитализирован.

"Мы связались с производителем шоколада и пришли к выводу, что для устранения последствий аварии нам следует использовать моечные машины с теплой водой. Но это займет некоторое время, поскольку быстро охлаждающийся шоколад куда хуже снега", - заявил телеканалу руководитель пожарной бригады Богдан Ковальский.

Водителям между тем рекомендуется искать объездные пути. При этом некоторые автомобили успели проехать прямо по шоколаду, из-за чего сладкие следы от шин растянулись на сотни метров по дороге.

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