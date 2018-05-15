ДТП в Тарту: машина перевернулась вверх дном посреди дороги

В 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на регулируемом перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вахи. Столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai.

По предварительным данным, Mercedes ехал по Нарвскому шоссе в направлении Кырвекюла, когда ему в бок врезался переезжавший перекресток со стороны улицы Вахи Hyundai. В результате столкновения Hyundai отбросило в столб, после чего машина перевернулась на крышу.

В автомобиле, вставшем на крышу, находилась только водитель, она пострадала, медики доставили ее в Клинику Тартуского университета. Пострадавшая была трезвой, у нее есть водительские права.

Водитель Mercedes тоже был в машине один, он тоже был трезвым и имеет водительские права. Он в ДТП не пострадал.

Подробности происшествия, а также вопрос о том, для кого из водителей горел запрещающий сигнал светофора на перекрестке, выяснит следствие.