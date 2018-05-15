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  • ДТП в Тарту: машина перевернулась вверх дном посреди дороги

ДТП в Тарту: машина перевернулась вверх дном посреди дороги Дополнено в 12.12!

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Во вторник утром в Тарту в районе Раади произошла авария, в результате которой машина перевернулась на крышу. Пострадала находившаяся за рулем женщина, пишет Tartu Postimees.

В 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на регулируемом перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вахи. Столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai.

По предварительным данным, Mercedes ехал по Нарвскому шоссе в направлении Кырвекюла, когда ему в бок врезался переезжавший перекресток со стороны улицы Вахи Hyundai. В результате столкновения Hyundai отбросило в столб, после чего машина перевернулась на крышу.

В автомобиле, вставшем на крышу, находилась только водитель, она пострадала, медики доставили ее в Клинику Тартуского университета. Пострадавшая была трезвой, у нее есть водительские права.

Водитель Mercedes тоже был в машине один, он тоже был трезвым и имеет водительские права. Он в ДТП не пострадал.

Подробности происшествия, а также вопрос о том, для кого из водителей горел запрещающий сигнал светофора на перекрестке, выяснит следствие.

К 11.40 машины уже убрали с дороги, однако по-прежнему были видны сбитые столбы освещения и светофора.

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