ДТП в Тарту: машина перевернулась вверх дном посреди дороги

Во вторник утром в Тарту в районе Раади произошла авария, в результате которой машина перевернулась на крышу. Пострадала находившаяся за рулем женщина, пишет Tartu Postimees.
В 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на регулируемом перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вахи. Столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai.
По предварительным данным, Mercedes ехал по Нарвскому шоссе в направлении Кырвекюла, когда ему в бок врезался переезжавший перекресток со стороны улицы Вахи Hyundai. В результате столкновения Hyundai отбросило в столб, после чего машина перевернулась на крышу.
В автомобиле, вставшем на крышу, находилась только водитель, она пострадала, медики доставили ее в Клинику Тартуского университета. Пострадавшая была трезвой, у нее есть водительские права.
Водитель Mercedes тоже был в машине один, он тоже был трезвым и имеет водительские права. Он в ДТП не пострадал.
Подробности происшествия, а также вопрос о том, для кого из водителей горел запрещающий сигнал светофора на перекрестке, выяснит следствие.
К 11.40 машины уже убрали с дороги, однако по-прежнему были видны сбитые столбы освещения и светофора.