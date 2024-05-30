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НАТО обсуждает использование дальнобойного оружия по российской территории

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Болгарии, 27 мая 2024 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Болгарии, 27 мая 2024 года. Фото: EPA/VASSIL DONEV

Пока Альянс не разрешает Киеву обстреливать Россию западным оружием, опасаясь резкой эскалации, министры иностранных дел стран НАТО в Праге обсуждают возможность разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие по российской территории, передает Euronews.

Пока поставки Киеву подобных систем происходят при условии, что Украина не будет применять их для нанесения ударов через границу - НАТО опасается превращения войны в Украине в прямой военный конфликт между Москвой и Альянсом.

Кроме того, в НАТО обсуждают увеличение своей роли в координации помощи Киеву - ослабив, таким образом, роль Вашингтона в этом вопросе.

«Украина всё ещё может одержать победу, но только при условии постоянной надёжной поддержки со стороны союзников по НАТО. Поэтому на саммите НАТО в июле мы планируем поставить нашу поддержку на более прочную основу, увеличить роль НАТО в координации помощи в сфере безопасности и обучения, а также расширить финансовые обязательства по оказанию многосторонней помощи», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Кремле заявляют, что удары западным оружием по российской территории будут грозить странам НАТО «серьёзными последствиями».

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