НАТО обсуждает использование дальнобойного оружия по российской территории

Пока поставки Киеву подобных систем происходят при условии, что Украина не будет применять их для нанесения ударов через границу - НАТО опасается превращения войны в Украине в прямой военный конфликт между Москвой и Альянсом.

Кроме того, в НАТО обсуждают увеличение своей роли в координации помощи Киеву - ослабив, таким образом, роль Вашингтона в этом вопросе.

«Украина всё ещё может одержать победу, но только при условии постоянной надёжной поддержки со стороны союзников по НАТО. Поэтому на саммите НАТО в июле мы планируем поставить нашу поддержку на более прочную основу, увеличить роль НАТО в координации помощи в сфере безопасности и обучения, а также расширить финансовые обязательства по оказанию многосторонней помощи», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Кремле заявляют, что удары западным оружием по российской территории будут грозить странам НАТО «серьёзными последствиями».