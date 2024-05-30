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Карис провозгласил закон об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины (3)

rus.postimees.ee
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Margus Ansu

Президент Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины.

«Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены. Следовательно, того, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно, чтобы распорядиться имуществом», - приводит в четверг пресс-служба президента.

Карис добавил, что принятый закон следует трактовать в том смысле, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в конфликт в Украине.

«Конечно, конфискация активов на основании участия в военной агрессии поднимает нерешенные правовые вопросы, но в такой неоднозначной ситуации парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор. Хотя выбранная форма компенсации является инновационной, она призвана защитить запрет на агрессию как основополагающую норму международного права. Независимо от того, что кто-то думает о решении, принятом в Эстонии, нет никаких сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных», - отметил президент.

По его словам, юридическая ясность должна сформироваться в ходе судебного производства, где оценят конкретных лиц и их действия. Закон не должен применяться неконституционным образом. Так было бы, если бы имущество лиц отчуждалось только на основании решения о санкциях, без проверки соблюдения дополнительных условий, предусмотренных эстонским законодательством.

«Кроме того, мы обязаны соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Поскольку эстонское законодательство устанавливает гораздо более строгие требования к конфискации активов, чем простое решение о санкциях, нельзя заранее утверждать, что эта конвенция будет нарушена. В то же время требования конвенции, в том числе процессуальные, должны учитываться в каждом конкретном случае, когда рассматривается вопрос о конфискации активов», сказал Карис.

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