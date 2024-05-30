Заместитель министра финансов США сообщил, что Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Франция и Япония рассмотрят несколько вариантов использования замороженных российских активов. Сегодня же президент Эстонии подписал закон о конфискации активов РФ.
Механизм использования замороженных активов России лидеры стран G7 обсудят уже через две недели
Лидеры стран G7 на саммите в Италии рассмотрят сразу несколько различных вариантов использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом 20 мая агентству Bloomberg сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
«Страны [G7] работают вместе над тем, чтобы разблокировать возможность использования активов для помощи населению Украины. Министр [финансов Джанет] Йеллен на встрече министров финансов G7 вместе со своими коллегами из других стран поработала над рядом вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», - сказал Адеймо.
Саммит G7 пройдет 13-15 июня в Италии.
Ранее сегодня стало известно, что президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, который позволяет передавать Украине, замороженные российские активы.
«Конечно, конфискация активов на основании участия в военной агрессии поднимает нерешенные правовые вопросы, но в такой неоднозначной ситуации парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор. Хотя выбранная форма компенсации является инновационной, она призвана защитить запрет на агрессию как основополагающую норму международного права. Независимо от того, что кто-то думает о решении, принятом в Эстонии, нет никаких сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных», - отметил президент Эстонии.
Рийгикогу принял закон о передаче российских активов Украине 15 мая.
Доцент кафедры конституционного права Тартуского университета Палома Крыыт Тупай отмечала, что решение может противоречить Конституции Эстонии, которая гарантирует право частной собственности.
17 мая юрист предполагала, что, либо президент Эстонии отправит закон на проверку его соответствия положениям Конституции, либо провозгласит, и тогда вопрос перейдет к канцлеру права, который может инициировать аналогичную проверку в суде.
Присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Индрек Тедер считает, что закон о конфискации российских активов - это уместная и разумная мера.
Против закона проголосовали всего трое депутатов Рийгикогу. Помогая Украине, нельзя жертвовать уважением к Конституции, заявил один из них, депутат от EKRE Варро Вооглайд.
Комментариев России на решение Алара Кариса подписать спорный закон пока не поступало. После принятия законопроекта депутатами Рийгикогу заместитель главы МИД РФ Александр Панкин назвал этот закон «воровством», выразив уверенность, что позиция Эстонии не влияет на решения других стран ЕС.
Посольство РФ в Эстонии пообещало ответные меры в случае начала конфискаций, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нанести ракетный удар по Эстонии.
О том, что в случае начала передачи Украине замороженных в Эстонии российских активов реакция Москвы будет «чувствительной», официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла еще в 2023 году.
Согласно закону для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано, и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба.
Ранее объем замороженных в Эстонии российских активов оценивался всего в 30 миллионов евро.