Механизм использования замороженных активов России лидеры стран G7 обсудят уже через две недели

Лидеры стран G7 на саммите в Италии рассмотрят сразу несколько различных вариантов использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом 20 мая агентству Bloomberg сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Страны [G7] работают вместе над тем, чтобы разблокировать возможность использования активов для помощи населению Украины. Министр [финансов Джанет] Йеллен на встрече министров финансов G7 вместе со своими коллегами из других стран поработала над рядом вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», - сказал Адеймо.

Саммит G7 пройдет 13-15 июня в Италии.

Ранее сегодня стало известно, что президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, который позволяет передавать Украине, замороженные российские активы.

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«Конечно, конфискация активов на основании участия в военной агрессии поднимает нерешенные правовые вопросы, но в такой неоднозначной ситуации парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор. Хотя выбранная форма компенсации является инновационной, она призвана защитить запрет на агрессию как основополагающую норму международного права. Независимо от того, что кто-то думает о решении, принятом в Эстонии, нет никаких сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных», - отметил президент Эстонии.

Рийгикогу принял закон о передаче российских активов Украине 15 мая.